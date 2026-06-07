De The Super Mario Galaxy Movie bereikt nieuwe mijlpaal met opbrengsten

De The Super Mario Galaxy Movie verscheen begin april in de bioscoop en nu twee maanden later heeft de film een grote mijlpaal bereikt. De film heeft namelijk totaal meer dan $1 miljard (USD) opgehaald sinds de lancering. De eerste film eindigde op iets minder dan $1,4 miljard (USD). Hierdoor heeft de franchise al ruim 2 miljard opgehaald en daardoor zit die goed in de top tien van meest verdienende geanimeerde film franchises. Hier zit die in goed gezelschap met franchises als Verschrikkelijke Ikke, Shrek, Toy Story en meer klassiekers.

In de The Super Mario Galaxy Movie nemen Mario, Luigi, Toad, Peach en Yoshi het op tegen Bowser Jr. in een gevecht met het lot van het universum in de balans. Net als de vorige film is het een enorm kleurrijke film met een enorme lading aan referenties voor fans van Mario. Hij is echt gemaakt voor alle leeftijden, maar je moet geen diepgaand verhaal verwachten. Hoewel wij hem erg positief hebben beoordeeld, is het zeker niet voor iedereen.