Nike komt met Air Max 1-schoenen met als thema Donkey Kong

Iedereen heeft ooit in zijn leven wel eens nieuwe schoenen moeten kopen en dus ben je ongetwijfeld een keer het merk Nike tegen gekomen. Mocht je aan een nieuw paar toe zijn en evenals groot fan zijn van Donkey Kong, dan is het wellicht de moeite waard om tóch nog even te wachten met je nieuwe paar sneakers. Ergens dit jaar komt Nike namelijk met een gloednieuw paar Air Max 1-schoenen met een thema van Donkey Kong. Wanneer ze precies op de markt verschijnen is nog onduidelijk, maar er wordt verwacht dat ze ergens dit jaar in de digitale schappen liggen.

Zoals je op onderstaande afbeeldingen kunt zien, betreft het bruine schoenen met uitblinkende gele zolen. De kleuren van het Nike-logo zullen je ongetwijfeld ook bekend voorkomen als je het logo van Donkey Kong een beetje kent.

Dus, denk jij dat je er over een tijdje zo bijloopt? Laat het ons dan weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!