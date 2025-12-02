Nintendo Today krijgt een gloednieuw thema

Nintendo Today verscheen eind maart plotseling voor iOS en Android. Sindsdien kun je de app dagelijks gebruiken voor kleine nieuwtjes rondom Nintendo en soms ook grotere nieuwtjes zoals de releasedatum van de Zelda-film. Ondertussen heeft de app al redelijk wat nieuwe features gekregen en daarnaast ook nieuwe opties voor thema’s. Zo is eerder Kirby toegevoegd. Vandaag is het de beurt aan Donkey Kong om een eigen thema te krijgen.
Om het thema, waar hieronder wat voorbeelden van te vinden zijn, te krijgen zul je wel de app moeten updaten. Dit kan al op iOS, maar Android laat op het moment nog op zich wachten. Hoe lang dat gaat duren is nog niet bekend.
iOS版スマートフォン向けアプリ『Nintendo Today!』に新しく「ドンキーコング」のテーマを追加しました。最新バージョンのアプリをダウンロードしてご利用ください。なお、Android版は準備が整い次第配信を開始します。申し訳ございませんが、今しばらくお待ちください。https://t.co/cnriXDRyxC— 任天堂株式会社 (@Nintendo) December 2, 2025