Nintendo Today krijgt een gloednieuw thema

Nintendo Today verscheen eind maart plotseling voor iOS en Android. Sindsdien kun je de app dagelijks gebruiken voor kleine nieuwtjes rondom Nintendo en soms ook grotere nieuwtjes zoals de releasedatum van de Zelda-film. Ondertussen heeft de app al redelijk wat nieuwe features gekregen en daarnaast ook nieuwe opties voor thema’s. Zo is eerder Kirby toegevoegd. Vandaag is het de beurt aan Donkey Kong om een eigen thema te krijgen.

Om het thema, waar hieronder wat voorbeelden van te vinden zijn, te krijgen zul je wel de app moeten updaten. Dit kan al op iOS, maar Android laat op het moment nog op zich wachten. Hoe lang dat gaat duren is nog niet bekend.