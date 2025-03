Nintendo bevestigt de C-knop voor de Switch 2

Als je de leaks voor de onthulling van de Switch 2 hebt gevolgd, dan wist je van de mysterieuze C-knop af. Deze knop onder de home-knop van de rechter Joy-Con bleef wekenlang het onderwerp van speculatie. Toen de Switch 2 werd aangekondigd was er echter iets opvallends. De extra knop was er, maar de “C” was nergens te bekennen. Dit is bijvoorbeeld te zien in bovenstaande afbeelding. Sommigen zagen dat als een hint dat de gelekte designs oud waren. Anderen gokten dat ze het hadden verstopt voor een latere onthulling.

Nu blijkt dat tweede beter te kloppen. Dat blijkt door de app pagina’s van Nintendo Today, de nieuwe app van Nintendo. Eén van de afbeeldingen op zowel de Google Play Store als de App Store toont een afbeelding van de Switch 2. Hieronder zie je een gedeelte van die afbeelding die erg ingezoomd is. Hier staat duidelijk de C-knop in beeld met de letter er op. Dus Nintendo heeft inderdaad bij de reveal wat verborgen.