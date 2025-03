Nintendo noemt Nintendo Switch 2 Editions van games

Nintendo verraste vandaag met de aankondiging van de Virtual Game Cards. Een nieuwe manier om je digitale games uit te lenen aan vrienden en familie die in je Nintendo-familie zitten, maar ook tussen twee eigen Switches. Deze functie moet in april verschijnen voor de originele Switch, maar gaat ook werken op de Switch 2. Op de officiële Amerikaanse site van de functie staat alleen een opvallende bewoording rondom de Switch 2.

Onderaan de pagina staat de quote die je hieronder ook kunt lezen (voor het geval dat het aangepast wordt na publicatie van dit artikel). Zoals logisch is zul je geen Nintendo Switch 2 exclusieve games kunnen laden op de originele Switch. Het opvallende is echter dat ze ook Nintendo Switch 2 Edition games noemen. Hiermee wordt dus eigenlijk bevestigd dat er games cross-gen gaan verschijnen met verschillende versies. Mogelijk zullen echter oude games ook upgrades krijgen. Insiders hebben namelijk al eerder dat genoemd als mogelijkheid.

Compatible systems must be linked to a Nintendo Account to use virtual game cards. Nintendo Switch 2 exclusive games and Nintendo Switch 2 Edition games can only be loaded on a Nintendo Switch 2 system. To move virtual game cards between two systems, you must pair the systems via local wireless and an internet connection, but only when pairing the systems for the first time. Up to two systems total can be linked per Nintendo Account.