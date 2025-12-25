Nintendo brengt de komende twee weken meerdere Switch Online-iconen terug

Nintendo heeft vandaag aangekondigd dat ze meerdere Switch Online profieliconen terugbrengen die gebaseerd zijn op de grootste Switch- en Switch 2 releases van 2025. Het gaat om 8 iconen uit 8 verschillende games. Waaronder: Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, F-Zero 99, Kirby and the Forgotten Land Star-Crossed World, Xenoblade Chronicles X, Mario Kart World, Donkey Kong Bananza en Kirby Air Riders. Mocht je ze oorspronkelijk gemist hebben dan heb je hiermee dus nog een extra kans om ze te bemachtigen. Deze promotie begint vandaag en eindigt op 12 januari. Ben jij van plan om één van bovenstaande iconen te claimen? Laat het weten in de reacties!