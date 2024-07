Nintendo deelt een creepy en cryptische teaser voor Emio

Het enige wat we naast de teaser zien is een hashtag #WhoisEmio

Nintendo heeft vandaag uit het niets iets gedeeld op social media. Een kleine cryptische teaser onder de video Emio. De teaser is effectief 15 seconden lang en toont een creepy omgeving waar opeens een man met een kartonnen zak over zijn hoofd verschijnt. Op de zak is een onheilspellend lachend gezicht getekend die bovendien meerdere versies toont. De teaser eindigt met het tonen van Japanse tekens die vertaald kunnen worden naar laughing of smiling man.

Er is wel al een site voor het spel, maar die onthuld ook nog niets. Het lijkt er op dat Nintendo nog een verrassing voor ons in petto heeft. Online wordt er al gespeculeerd dat het mogelijk Eternal Darkness of een nieuwe samenwerking met Fatal Frame/Project Zero is.