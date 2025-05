Vorige week deelden we hier al diverse missies uit Mario Kart World. Nintendo heeft nu weer een nieuwe missie gedeeld genaamd:The Messy Nature of Prototype Testing. Op de beelden zien we hoe Baby Mario met zijn kart een toren op moet rijden terwijl hij ondertussen allerlei grote ballen boordevol items moet ontwijken. Je kunt de beelden hieronder bekijken: