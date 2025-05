Video’s vergelijken Fantasy Life i voor Switch en Switch 2

Wie aan de slag wil met Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time heeft straks de keuze uit zowel de Nintendo Switch 1 als de Nintendo Switch 2 als platform. We wisten al dat Fantasy Life i op de Nintendo Switch 2 onder andere betere graphics zou gaan krijgen. Maar hoe groot is het verschil nu werkelijk? Een nieuwe video vergelijkt Fantasy Life i op beide platformen. Daaruit blijkt dat de game onder andere scherper oogt én met name de laadtijden aanzienlijk beter zijn op de Switch 2.

Voor de Nintendo Switch 1 is de game inmiddels al verkrijgbaar, de Switch 2-versie zal op de release van de Switch 2 verschijnen als launchgame. Voordat je avontuur bij FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time gaat beginnen mag jij jezelf voorstellen, wat je doet door jouw personage helemaal zelf samen te stellen. In het spel hoef je trouwens niet alleen maar te vechten, want jij mag zelf jouw eigen leven bepalen. Dus of je nou bepaalde voorwerpen wilt verzamelen, juist dingen wil bouwen of lekker wilt koken, dat bepaal je allemaal zelf! Bovendien is de game ook nog eens online samen te spelen en kun je jouw fantastische dorp naar eigen smaak aankleden.