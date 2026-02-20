Nintendo deelt veel gestelde vragen over Pokémon FireRed & LeafGreen

Eerder vandaag kon je al lezen dat The Pokémon Company de Switch 2 ports van Pokémon FireRed en LeafGreen officieel heeft aangekondigd middels een trailer op hun YouTube-kanaal. Hoewel veel fans blij zijn met deze ports leveren de manier waarop Nintendo de games aanbiedt en de keuze voor deze games de nodige vragen op bij Pokémon-fans. Om die reden heeft Nintendo nu een FAQ-pagina voor de game aan hun website toegevoegd. Op de pagina zijn veel vragen over de game beantwoord. Zoals de keuze voor FireRed en LeafGreen in plaats van de originele Red & Blue. Ook gaan ze in op de keuze om de games los aan te bieden in de eShop in plaats van ze aan de Game Boy-sectie van Switch Online toe te voegen. De belangrijkste vragen en antwoorden zijn hieronder geformuleerd.

Zijn dit de originele versies of zijn ze aangepast of verbeterd?

“Sommige specificaties kunnen verschillen, maar in grote lijnen is de inhoud van Pokémon FireRed Version en Pokémon LeafGreen Version hetzelfde als bij de oorspronkelijke uitgave van de spellen. Door verschillen in hardware werken de volgende functies echter anders. Waar voor de verbindingsfuncties van de spellen op het Game Boy Advance-systeem een Game Boy Advance Game Link-kabel of Game Boy Advance Wireless Adapter nodig was, kunnen deze functies nu worden gebruikt op Nintendo Switch 2 of Nintendo Switch via de ingebouwde lokale draadloze verbinding. Net als bij spellen die in het algemeen op Nintendo Switch 2 worden gespeeld, kunnen Pokémon FireRed Version en Pokémon LeafGreen Version ook worden gespeeld met gebruik van de GameChat-functie”.

Heb je een Switch Online abonnement nodig om de games te kopen of te spelen?

“Nee, een Nintendo Switch Online abonnement is niet nodig om deze games te kopen”.

Is het mogelijk om te ruilen of tegen andere spelers te battlen?

“Alle oorspronkelijke verbindingsfuncties van de spellen werken via een lokale draadloze verbinding net zoals ze dat deden op de Game Boy Advance. Het is mogelijk om met maximaal vier andere spelers verbinding te maken in de Pokémon Wireless Club, die zich bevindt op de tweede verdieping van een Pokémon Center. Spelers kunnen daar Union Rooms betreden om te ruilen, te vechten of een minigame te spelen. Online spelen is niet mogelijk”.

Komen de games ook naar de Game Boy Advance – Nintendo Classics collection?

“We bieden deze games aan als standalone software en we zijn niet van plan ze onderdeel te maken van de Game Boy Advance – Nintendo Classics-collectie”.

Waarom worden deze klassieke games anders behandeld?

“Ter gelegenheid van 30 jaar Pokémon leek het ons leuk om met deze speciale uitgaven terug te keren naar de ultieme versies van de oorspronkelijke Pokémon-avonturen in de Kanto-regio”.

Als de release van deze games 30 jaar Pokémon moet vieren waarom breng je dan niet de originele versies van Pokémon Red & Blue naar de Switch (2)?

“We dachten dat gebruikers de ultieme versies van die oorspronkelijke avonturen zouden waarderen, waarin verschillende functies en verbeteringen zijn toegevoegd aan de inhoud van Pokémon Red Version en Pokémon Blue Version”.

Gaan jullie de originele versies van Pokémon Red & Blue of andere Pokémon-games toevoegen aan de Nintendo Classics Collection van Nintendo Switch Online?

“De volgende Pokémon-game maakt momenteel deel uit van de collectie Game Boy – Nintendo Classics en is beschikbaar met een Nintendo Switch Online-lidmaatschap:

Pokémon Trading Card Game

Daarnaast kunnen de volgende Pokémon-games worden gespeeld met een Nintendo Switch Online + Expansion Pack-lidmaatschap:

Game Boy Advance – Classics collection: Pokémon Mystery Dungeon: Red Rescue Team

Nintendo 64 – Nintendo Classics: Pokémon Puzzle League Pokémon Snap Pokémon Stadium Pokémon Stadium 2



We hebben niets aan te kondigen rondom andere potentiële titels”.

Hoe zit het met klassieke games buiten Pokémon? Betekent dit de terugkeer van de Virtual Console?

“We blijven ons richten op het aanbieden van klassieke games via Nintendo Switch Online en Nintendo Switch Online + Expansion Pack”.

Waar kan ik deze games kopen en komen er ook fysieke versies?

“Pokémon FireRed Version en Pokémon LeafGreen Version zullen als digitale software beschikbaar zijn in de Nintendo eShop. De games krijgen geen fysieke uitgave. Vooraf kopen (pre-orderen) is nu mogelijk via de Nintendo eShop”.

Komen er verbeteringen voor de games wanneer je ze speelt op de Switch 2?

“Er zijn geen grote verschillen in hoe de games presteren op Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch. Net als bij games die in het algemeen op Nintendo Switch 2 worden gespeeld, kunnen Pokémon FireRed Version en Pokémon LeafGreen Version ook worden gespeeld terwijl je gebruikmaakt van de GameChat-functie”.

Conclusie

Nou we hoeven de komende periode niet te rekenen op toevoegingen van Pokémon FireRed, LeafGreen en andere Pokémon-games aan de Switch Online bibliotheek. Ook komen er helaas geen fysieke heruitgaven van de games, en is deze Pokémon release geen voorbode van de terugkeer van de Virtual Console.

Pokémon FireRed en LeafGreen komen beiden op 27 februari uit in de Nintendo eShop. Ga jij ze halen? Laat het weten in de reacties!