Soundtrack Pokémon FireRed & LeafGreen toegevoegd aan Nintendo Music

Na de bevestiging van Pokémon FireRed & LeafGreen voor de Nintendo Switch en Switch 2, voegt Nintendo vandaag ook de soundtrack van de GBA-versies toe aan Nintendo Music. Afgelopen dinsdag bleef het al verdacht stil wat betreft nieuwe muziek voor onze favoriete muziek-app, maar nu begrijpen we waarom! Het gaat om 64 nummers in totaal, goed voor 1 uur en 21 minuten luisterplezier. Of ga voor de highlights, dat zijn nog steeds 43 nummers waarmee je 1 uur en 6 minuten zoet bent.

De volledige speellijst van Pokémon FireRed Version en Pokémon LeaGreen Version op Nintendo Music vind je hier (alleen via een smartapparaat met de applicatie). Naast de Nintendo Music-app is ook een abonnement op Nintendo Switch Online (met of zonder Uitbreidingspakket) nodig. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

Oh, heb je de Pokémon Presents van 27 februari om 15 uur al in je agenda gezet?

