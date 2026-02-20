Releasedatum GRIDbeat! bekend gemaakt

Begin deze maand werd GRIDbeat! aangekondigd, een rhythm-based dungeon-crawling hacking game van uitgever Acclaim en ontwikkelaar Ridiculous Games. Tijdens deze aankondiging was nog niet bekend wanneer de game precies zou verschijnen, maar daar is eerder deze week verandering in gekomen. Er is namelijk een nieuwe trailer verschenen, met releasedatum. De game staat momenteel gepland voor 26 maart. Nog net iets meer dan een maand dus! Hieronder kun je in ieder geval alvast de trailer bekijken.

In GRIDbeat! neem je de rol aan van een hacker, welke net de Knoss.OS gehackt heeft, het zwaarst beveiligde netwerk ter wereld. Je hebt een hele hoop aan belangrijke data buitgemaakt, maar nu komt het interessantste van de hele klus… de mainframe weer ontsnappen! Elk level is een uitgestrekt labyrint in de vorm van een dungeon vol puzzels, vijanden en allerlei gevaren, waarbij jouw tactische skills op de proef worden gesteld. EN je gevoel voor ritme, want alles gaat op de maat. Cruciaal om de levels te halen. Vind krachtige software-upgrades, ontdek geheimen en neem het op tegen kwaadaardige AI bosses tijdens je ontsnapping uit het mainframe. Ook de soundtrack is het vermelden waard, want in een game waar ritme centraal staat, staat de muziek natuurlijk op de voorgrond. De trailer onder aan dit artikel laat je precies zien hoe het allemaal werkt.