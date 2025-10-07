Releasedatum voor Temirana: The Lucky Princess and the Tragic Knights

De aankondiging van otome-game Temirana: The Lucky Princess and the Tragic Knights dateert alweer van ruim een jaar geleden. Maar nu onthult Idea Factory op X dan eindelijk de releasedatum. Op 13 januari 2026 kunnen otome-fans digitaal met de game aan de slag. De fysieke versie voor de Nintendo Switch verschijnt op 27 januari 2026.

In Temirana: The Lucky Princess and the Tragic Knights (dat we voortaan maar gewoon Temirana gaan noemen) speel je een vervloekte prinses. Al is de vloek in dit geval vrij handig, want als ze in levensgevaar is beginnen personen en plaatsen licht uit te stralen om haar te waarschuwen. Desalniettemin werd ze gedwongen haar jeugd ver van haar familie en kasteel door te brengen. Wanneer ze vlak voor haar 16de verjaardag een toernooi bezoekt, wordt ze echter verrast. Vijf mannen stralen zulk bijzonder licht uit, dat ze ze meteen uitnodigt voor haar eigen schildwacht. Ideaal zijn ze echter allerminst, sommigen hebben geen ervaring met zwaardvechten en anderen zijn simpelweg niet geïnteresseerd in het ridderleven. En betekent het feit dat ze licht geven niet juist dat ze gevaarlijk zijn voor de prinses?

Komt Temirana op jouw wensenlijstje voor 2026?