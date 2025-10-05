Nintendo eist 4,5 miljoen dollar schadevergoeding van Reddit-moderator vanwege Switch-piraterij

Nintendo doet altijd keihard hun best om hun IP’s zo goed mogelijk te beschermen. Van YouTube inkomsten tot fan games. Over alle online content die fans over de games van het bedrijf hebben gemaakt wilt Nintendo op een bepaalde manier controle hebben. Uiteraard treden ze daarom ook extra hard op tegen piraterij. Zo deelt de welbekende Nintendo X-gebruiker OatmealDome nu op Bluesky dat Nintendo nu een schadevergoeding van 4,5 miljoen dollar eist aan een Reddit-moderator die meerdere piraterij websites beheerde. De Reddit-moderator werd eerder door Nintendo al gevraagd om hiermee te stoppen, maar negeerde dit. Nu heeft Nintendo hierop gereageerd met deze rechtzaak.

OatmealDome 🏳️‍🌈 (@oatmealdome.bsky.social) 5 oktober 2025 om 09:45

