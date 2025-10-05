Nintendo deelt meer informatie over de Vi-O-La motor in Metroid Prime 4: Beyond

Tijdens de Nintendo Direct van vorige maand werd een nieuwe feature voor Metroid Prime 4: Beyond getoond. De zwart met paarse motor werd maar even getoond zonder al te veel informatie. We kregen wel al te horen dat er een amiibo van Samus op de motor zal verschijnen, maar nu dus ook gameplay details. Deze komen van een Japanse Nintendo-site waar de verschillende features van de motor worden uitgelegd. Deze pagina is in het Japans, maar is hier te bekijken.

Allereerst leren we dat de motor gemaakt is door Lamorn, een ras dat oorspronkelijk op de planeet van het spel, Viewros, leefde en zal je goed moeten helpen in Prime 4. Vi-O-La kan op ieder moment opgeroepen worden in de gebieden waar je hem kunt berijden en afstappen zal je meteen switchen naar standaard gameplay. Daarnaast werd de motor nog in een nieuw gebied getoond

Nintendo heeft drie mechanics van de Motor onthuld. Boost om vijanden aan de kant te beuken of ore kapot te maken. Natuurlijk helpt het ook om sneller rond te rijden. De tweede was Power Slide waarmee je met Vi-O-La zijdelings geboost wordt. Dit moet perfect zijn voor een breed gebied te raken, of het nu vijanden of iets anders is. De laatste is een soort tracking projectile. Deze kun je op maximaal vijf vijanden tegelijk afschieten en na de aanval keert die terug als een boemerang.

Hoewel de getoonde gameplay met Vi-O-La erg leeg leek, geeft deze informatie mij wel wat meer verwachting van de mechanic, zeker als je ziet dat het niet alleen in de woestijn te gebruiken is.