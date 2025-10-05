[Review] Super Mario Galaxy – beter dan All-Stars editie

Super Mario Galaxy 1 en Super Mario Galaxy 2 zijn deze week verschenen voor de Switch met een gratis update voor betere performance op de Switch 2. Hoewel het geweldige games zijn lijkt het prijskaartje erg hoog. Zo zijn ze samen zo’n 70 euro en los (alleen digitaal) te koop voor 40 per stuk. Zeker aangezien Galaxy eerder al op de Switch verscheen in All-Stars voelt dat als een flink bedrag. Na ze beiden uitgebreid te hebben getest moet ik zeggen: als je All-Stars nog niet hebt, is deze versie het meer dan waard. Anders moet je mogelijk wat meer nadenken.

Gameplay blijft ijzersterk overeind

Super Mario Galaxy verscheen aan het einde van het eerste levensjaar van de Wii en werd meteen een hit. Het werd gezien als één van de beste spellen van Mario ooit. Deze status heeft die dan ook nooit verloren en sinds het tweede deel wordt er ook gehoopt op een derde deel, zeker nu de aankomende film ook met het Galaxy-thema is. Deze remaster, want dat is het in essentie gewoon, is een duidelijk beeld waarom dat is.

In dit eerste spel van de reeks wordt Peach met kasteel en al naar de ruimte ontvoerd door Bowser. Met de kracht van verschillende Grand Stars heeft deze zijn zinnen gezet op het universum. Niet zo maar een universum, één die hij zelf heeft gemaakt. Natuurlijk moet iedereen maar wijken voor zijn plannen en kun jij als enige een stokje ervoor steken.

De gameplay blijft uitstekend in elkaar zitten. Of je nu een gewone speler bent, of een speedrunner is er genoeg te experimenteren met de verschillende moves van Mario. Je hebt een flinke hoeveelheid aan werelden die soms wel een beetje op elkaar gaan lijken, maar heel erg is dat niet. Het minste aan deze game is dat je voor 100% de game twee keer volledig zult door moeten spelen. Zo moet je met zowel Mario als Luigi alle sterren verzamelen om alles te krijgen. Dit voelde altijd al als opvulling, maar is alleen maar erger geworden.

Grafisch uitstekend, veel beter dan All-Stars

De game heeft een flinke upgrade gehad, grafisch gezien. Nu had Nintendo simpelweg de resolutie wat kunnen verbeteren zoals bij All-Stars en bij NSO-games zodat het er niet meer uitziet alsof je je bril bent vergeten op te zetten, maar dat is het zeker niet. Het voelt als een volwaardige remaster qua graphics. Zowel op Switch als Switch 2 zijn de textures en assets vernieuwd en aangepast tegenover het origineel. Zo zie je andere designs op de grond, heeft Bowser overduidelijk meer details en meer van zulke elementen.

De hoeveelheid aandacht die hier in is gestoken is veel meer dan ze oorspronkelijk leken te tonen. Zeker op de Switch 2 waar je 4K-resolutie hebt, is het uitstekend. Hoewel je zou denken dat All-Stars ook al een upgrade had gekregen is het verschil tussen de twee, zeker met de Switch 2-versie bijna als dag en nacht met textures en details.

Andere extra’s zijn vooral klein

Andere extra’s die het spel heeft ontvangen zoals ondersteuning voor amiibo, muisondersteuning voor de 2de speler en een assist modus zijn leuke extra’s, maar voor het merendeel onnodig. amiibo geeft minimale extra’s (bovendien komen de speciale amiibo pas in april???) en de muisondersteuning voelt wel redelijk nutteloos met hoe de pointer normaal al werkt.

De assist modus is wel echt perfect voor jongere en minder goede spelers. Het helpt je namelijk wanneer je valt en geeft je extra levens. Dus minder snel kans op een game over. Zelfs voor de allerlaatste ster is er wat hulp. Normaal geeft dat level je 1 health en geen checkpoints, maar met de assist modus dus wel.

Als laatste heeft het spel intern nog een soundtrack die je kunt beluisteren. Dit zat ook gewoon in de All-Stars collectie, dus erg boeiend is het niet in mijn ogen. Ook kun je die gewoon beluisteren via Nintendo Music als je NSO hebt.

Hoe je ook speelt, de gameplay werkt uitstekend

De game kan op flink wat verschillende manieren gespeeld worden. Waar het origineel natuurlijk alleen met de Wiimote gespeeld kon worden heb je nu veel meer opties. Zo kun je je Joy-Con of een Pro Controller gebruiken, maar ook in handheld werkt het uitstekend. Zeker op de Switch 2 heb ik geen moeite gehad in welke modus dan ook. Hoe en waar je ook speelt, Galaxy speelt en draait als een zonnetje.

Hoewel mijn voorkeur wel uitging naar het gebruik van de Joy-Con voor de originele ervaring heb ik regelmatig gewisseld om de verschillen te ervaren. Handheld was het meeste wennen. Het gebruik van de pointer werkte daar iets minder fijn, maar dat werd op zich goed opgevangen door het gebruikt van het touchscreen. Ook goed nieuws voor wanneer je de bewegingsbesturing niet leuk vindt, je spin aanval kan ook door een knop geactiveerd worden.

Voor Joy-Con en Pro Controller werkte het eigenlijk zoals normaal. Alleen door het gebrek aan een balkje voor je pointer oriëntatie was die soms kwijt wat het centrum was. Nu is dat goed opgelost door de R-knop waarmee je hem direct terug in het midden zet. Dus dat was totaal geen probleem voor je speelervaring.

Niet voor iedereen een goede aankoop

Hoewel deze versie van Super Mario Galaxy veruit de beste versie is met de mooiste graphics en fijnste besturing, is het prijskaartje een lastige. Aan de ene kant denk ik voor alles wat de game is, dat 40 euro echt niet te duur is. Echter, zeker wanneer je All-Stars hebt kan ik niet zeggen dat ik denk dat de double dip het waard is. Dit afgezien wanneer je echt dol bent op betere graphics. Zelfs als je de double pack koopt voor de adviesprijs en Galaxy 2 als 40 euro aan waarde rekent en deze als 30 voelt het nog steeds als een prijzige ervaring.

Echter, mocht je die tijdelijke titel niet te pakken hebben gekregen, dan is het echter een uitstekende titel om aan te schaffen en flink wat uren in te steken. Je zult waarschijnlijk van het begin tot het eind met een grijns op je gezicht zitten. Niet alleen voor nostalgie liefhebbers is het een goede game trouwens, ook als je tijdens de Wii-periode nog niet gamede, is het een uitstekende game om te kopen. Het is namelijk zo’n goeie game die je eigenlijk gewoon op een modern apparaat wilt hebben en dan niet alleen vanwege de graphics.