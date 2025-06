Switch 2 dock nu los te bestellen in de My Nintendo Store

De Switch 2-gekte is vandaag dan echt losgebarsten. Wie weet hebben sommigen van jullie de nieuwe console al in huis. Dan ben je vast druk bezig met het uitpakken en in gebruik nemen van je nieuwe aankoop. Mocht je erachter komen dat een tweede dock voor je Switch 2 wel eens handig zou kunnen zijn, dan is er goed nieuws. Deze is nu namelijk ook los te bestellen via de My Nintendo Store. De dock, of houder-set zoals Nintendo het zelf noemt, wordt geleverd met een voedingskabel, USB-C-oplaadkabel en een Ultra High Speed HDMI™-kabel. Dit alles kost je €109,99.

Goed om in je achterhoofd te houden is dat de Switch 1 niet compatibel is met deze nieuwe dock. De Switch 2 dock is namelijk net wat groter en bevat een intern koelsysteem om de prestaties van de Switch 2 te optimaliseren. Door de Switch 2 via de dock op een compatibele tv aan te sluiten kun je genieten van alle details met schermresoluties tot 4K. De console ondersteunt ook HDR en framerates tot 120 fps.

Overweeg jij een extra houder-set voor je Switch 2 te bestellen? Laat het ons weten in de reacties!