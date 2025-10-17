Maid Café on Electric Street aangekondigd voor de Nintendo Switch

Uitgever Playism en ontwikkelaar Adventurer’s Tavern hebben aangekondigd dat Maid Café on Electric Street naar de Nintendo Switch gaat komen. Er is ook al een releasedatum bekend en wel 26 februari 2026. De aankondiging gaat vergezeld met een korte Japanse trailer, die je hieronder kunt bewonderen. Dit is overigens geen nieuwe titel, want de game is al een klein jaar te spelen op pc via Steam. Daar beoordelen spelers de game heel positief. In Europa gaat Maid Café on Electric Street alleen digitaal beschikbaar komen. In Japan verschijnt er wel een fysieke versie, maar het is onduidelijk of die Engels bevat.

Maid Café on Electric Street is een pixelart verhaalgedreven avonturengame die via het verhaal een hartverwarmend gevoel wil overbrengen. Spelers runnen een vervallen maid café in Nipponbashi, Osaka en proberen de zaak nieuw leven in te blazen. Ondertussen verken je ook de stad en leer je je vier charmante maids beter kennen. Jouw keuzes daarin beïnvloeden het verdere verloop en bepalen het einde. Een leuk weetje is dat de game voice-acting bevat. Alle dialogen van de vier maids zijn ingesproken. Een uitgebreide beschrijving vind je op de site van Playism.



Komt Maid Café on Electric Street op jouw wensenlijstje?