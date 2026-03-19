Nintendo heeft Gamecube-emulator op Switch 2 verbeterd

Het lijkt erop dat Nintendo nu eindelijk de GameCube-emulator op de Nintendo Switch 2 heeft verbeterd. Hiervoor was een van de grootste problemen met de emulator de invoervertraging. Ook de gevoeligheid van de analoge sticks liet voorheen nog wel eens te wensen over. Met de nieuwste update, versie 1.6.0, zijn deze problemen aangepakt. De patch werd gisteren uitgebracht toen ook Pokemon XD: Gale of Darkness aan het aanbod Gamecube-spellen werd toegevoegd.

In onderstaande video is F-Zero GX op de Nintendo Switch 2 getest met de nieuwste update. Hieruit blijkt dat de werking van de analoge stick is verbeterd en veel dichter hoe dit op de Gamecube werkte ligt.