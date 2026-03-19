Toby Fox geeft nieuwe update over Deltarune Chapter 5

Begin van dit jaar ontvingen we van ontwikkelaar Toby Fox de over Chapter 5 van Deltarune. Daarin bevestigde hij dat Chapter 5 ‘later dit jaar’ (dat wil zeggen in 2026) zal verschijnen. Ook gaf hij aan dat de vertaling al in volle gang is en deelde hij een voorbeeld van het vertaalblad. In een nieuwe update op Bluesky vertelt hij nu meer over de huidige stand van zaken wat betreft de vertaling en het testen. Daaruit blijkt dat een release steeds dichterbij komt! Zo geeft hij aan:

‘The professional testers are familiarizing themselves with the game now. They begin formally testing on April 1st. Japanese translation quality assurance is projected to be completed in April. Outside of addressing bugs and translation, most of the development team has moved on from Chapter 5.

The actual testing period will last for an indefinite amount of time. After that, the game needs to get approved on consoles and we need to do various other things to prepare for release. That’ll be all from me on this subject for a while…’

Waar gaat Deltarune over?

Voor wie nog niet bekend is met de game: Deltarune is de spirituele opvolger van Undertale. Veel van de gameplay is hetzelfde en zelfs bekende personages zul je weer tegenkomen, al zitten ze hier wel in een compleet andere omgeving dan Undertale. Zo speelt deze game zich bovengronds af in plaats van onder een berg, en lijken de personages zich ook niets te herinneren van die wereld. Of misschien wel? Er is veel onduidelijk, maar dat maakt het juist zo interessant!

Jij volgt Kris en zijn vrienden die avonturen beleven in Dark World, een Realm die zich telkens op andere plekken lijkt te manifesteren. Zij zouden helden zijn die de balans tussen licht en donker moeten bewaken, maar hoeveel is daar van waar? Net als Undertale zitten er veel verschillende lagen in dit verhaal en nog meer geheimen, die zich allemaal hoofdstuk voor hoofdstuk blootleggen. Deltarune is een zogenaamde episodische game. Chapter 1 stamt alweer uit 2018 en Chapter 2 uit 2021. Sinds afgelopen juni zijn ook Chapter 3 en 4 te spelen. Mocht je onze review van Chapter 3 en 4 gemist hebben, check die dan hier. De titel zegt namelijk alles: MEER GRAAG.

