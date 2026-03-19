Releasedatum onthuld voor Kena: Bridge of Spirits (Switch 2)

Slechts twee weken geleden werd de komst van Kena: Bridge of Spirits naar de Switch 2 onthuld. Toen werd gesproken over een release in het voorjaar. Officieel begint de lente aankomend weekend, al kunnen we nu al van zonniger weer genieten. Misschien dat Ember Lab daarom nu al onthult wanneer we de game mogen verwelkomen op de S2. Want zojuist maakten ze met een nieuwe trailer bekend dat 26 maart de datum is die we in onze agenda’s kunnen omcirkelen. Fans die de dagen aftellen kunnen de game al in de Nintendo eShop in de pre-order zetten. Tot en met 2 april krijg je 20% korting als je voor de digitale uitgave gaat. Je betaalt dan €31,99 in plaats van €39,99.

Ga op avontuur met Kena en de magische wezentjes Rot

Kena: Bridge of Spirits is een heerlijke actie-avonturengame die een meeslepend verhaal combineert met verkenning, puzzels en snelle gevechten. Spelers volgen het verhaal van Kena, een jonge Spirit Guide die op zoek is naar het heilige Bergheiligdom. Haar taak is het bevrijden van de geesten die gevangen zitten in het vergeten dorp. Hierbij krijgt ze hulp van de Rot – schattige, maar krachtige wezentjes. Onderweg breid je je team aan Rot steeds verder uit, waardoor je je vaardigheden vergroot en nieuwe manieren creëert om de omgeving te manipuleren. Vergeet ook niet op onderzoek uit te gaan en de wereld om je heen te verkennen. Neem het daarnaast op tegen verdorven geesten die vastzitten en Kena bij elke gelegenheid uitdagen. De gameplay van Kena wordt omlijst door een prachtige artstijl en heerlijke soundtrack.

Complete versie

De Nintendo Switch 2-versie komt compleet met ook de Anniversary DLC met Charmstones, Spirit Guide Trials, Kena-outfits en toegankelijkheidsfuncties. Ook is de New Game+-modus toegevoegd. Hiermee kunnen spelers die de game hebben uitgespeeld opnieuw beginnen met alle eerder ontgrendelde vaardigheden en items. Daarom zijn de gevechten in deze modus wel uitdagender.

Tijdens de PlayStation State of Play van februari jl. werd trouwens het vervolg – Kena: Scars of Kosmora – aangekondigd. In eerste instantie komt de volwassenere Kena alleen naar de PlayStation 5 en pc, maar wie weet mogen we haar uiteindelijk ook weer op de Switch 2 verwelkomen.

Ga jij direct op release met Kena: Bridge of Spirits aan de slag?