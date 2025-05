Parasol Superstars komt 16 september naar de Nintendo Switch

ININ Games en Taito brengen op 16 september 2025 Parasol Superstars uit voor de Nintendo Switch. Deze bundel zit boordevol plezier met twee toffe platformgames: Parasol Stars: The Story of Bubble Bobble III en Spica Adventure.

In Parasol Stars reis je met de broertjes Bubby en Bobby door kleurrijke werelden, gewapend met magische parasols. Het is , nu met een paar moderne snufjes en zelfs lokale coöp voor twee spelers. Spica Adventure is nieuw voor het Westen en neemt je mee op een snel ruimte-avontuur met Nico, een stoer meisje dat de sterren verkent. Deze game was tot nu toe alleen in Japan te spelen, maar is nu ook beschikbaar voor spelers buiten Japan, compleet met extra’s. Beide games zijn perfect geoptimaliseerd voor de Switch, met soepele besturing en verbeterde graphics die het retrogevoel nieuw leven inblazen.

Ben jij klaar om deze retro platformklassiekers te herontdekken? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer!