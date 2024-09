[Preview] Nikoderiko: The Magical World – Wat een feestje was dat

Voor de echte Nintendo-fan gaat Nikoderiko: The Magical World waarschijnlijk een must-buy worden. Het heeft in ieder geval alle ingrediënten van een heerlijke platformer. Wij mochten er tijdens gamescom mee aan de slag!

IJzersterke gameplay

Het is eigenlijk ongelooflijk dat de kleine indiestudio VEA Games, zo’n prachtige game aan het maken is. Daar kunnen veel grote gamestudio’s nog wat van leren. Nikoderiko brengt alles samen. Voor ervaren gamers wordt er een blik nostalgie opengetrokken, terwijl de game voor nieuwe gamers heel toegankelijk is. Net zoals bij veel 2D-platformers in dit genre, zit de moeilijkheid hem in het behalen van alle extra’s en geheimen. Als je daar geen zin in hebt, dan zijn de levels niet al te ingewikkeld.

Waar moet ik beginnen. Denk aan een mix van Donkey Kong: Country-games en Crash Bandicoot. De levels zien er heel mooi en kleurrijk uit. De demo startte voor mij aan het begin van de game. Het verhaal werd er in ieder geval kort verteld. Het duo, Niko en Luna vinden namelijk een bijzondere eeuwenoude schat. Helaas weten een groep slechteriken dit net voor hun neus weg te stelen. Aan ons de taak om de schat terug te vinden en de vijanden onderweg te verslaan. Zoals bij andere games in dit genre is het verhaal meestal niet heel erg diepgaand. De gameplay compenseert gelukkig ruim voldoende.

De besturing van Niko (die had ik gekozen als speelbaar personage), voelde erg fijn. De dubbele sprong was even wennen, omdat er een andere knoppencombinatie werd gebruikt dan ik gewend was. Echter ging verder alles vrijwel als vanzelf. In het eerste level kwam ik al ontzettend veel geheime gangen en paden tegen. Dat is voor mij zeker een reden om de levels vaker te spelen. Daarnaast zag alles er qua ontwerp leuk en fris uit. Niko en Luna als een soort vossen en de vijanden in alle soorten, maten en kleuren. Het is een genot om op schattenjacht te gaan. Helaas kreeg ik net niet voldoende speeltijd om bij een eindbaas te komen. Wel zag ik meerdere soorten variatie in gameplay. Zo begon in traditioneel 2D, maar kwam ik even later in een soort Crash Bandicoot-achtige setting en was er ook een variant op de mijnkarretjes uit Donkey Kong. De afwisseling voelde tijdens de demo erg goed. Maar wacht, er is nog meer!

Muziek luisteren met z’n tweeën op de Switch

De ontwikkelaar vertelde met grote trots dat hij een samenwerking is aangegaan met niemand minder dan David Wise. Jullie kennen deze componist allemaal, luister maar:

Het is toch enigszins wonderlijk te noemen dat zo’n grootheid de volledige soundtrack heeft willen schrijven voor zo’n kleine studio. Wonderlijk of niet, het maakt de game alleen maar beter. Je hoort vrijwel meteen de invloeden van Wise in de levels die ik mocht spelen. De jungledrums, marimba en melodische fluiten vliegen je namelijk om de oren. Kenners van Donkey Kong-games komen in een warm bad terecht.

Er gebeurde tot slot nog iets unieks tijdens de demo van Nikoderiko op gamescom. Door een wat brutale vraag en mijn achtergrond vanuit Daily Nintendo, kreeg ik de mogelijkheid om de game op de Nintendo Switch van de ontwikkelaar te spelen! De game was voor de rest namelijk alleen met een Xbox-controller te testen. In handheldmodus zag de game er ook echt heel goed uit. Een perfecte game om onderweg te spelen. De ontwikkelaar bood zelfs aan om een stukje in coöp te spelen. Hoewel het de levels aanzienlijk eenvoudiger maakt, werkte alles goed en kan dit zeker een meerwaarde zijn voor een gezellige avond op de bank.

Geen reden om Nikoderiko over te slaan

Het is natuurlijk wel afwachten of de game al de hoge verwachtingen waar kan maken. We hebben het in het verleden met een game als Yooka-Laylee ook gezien. Als VEA Games de lijn kan doortrekken, zoals in de gespeelde levels uit de demo kan dit echt een topper worden. Niet eens een indietopper, maar gewoon een game die echt kan concurreren met grote titels. Dat zelfs een componist als David Wise zijn medewerking verleent, zegt wel iets. We zullen nog even geduld moeten hebben, want Nikoderiko: The Magical World komt op 15 oktober uit.

