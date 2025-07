Nintendo kondigt Drag x Drive: Global Jam demo-event aan

Tijdens de Nintendo Switch 2 Nintendo Direct van eind juni werd onthuld dat Drag x Drive op 14 augustus voor de Nintendo Switch 2 verschijnt. De game is vanaf dan o.a. digitaal te koop in de Nintendo eShop voor €19,99. Oplettende gebruikers van de Nintendo Today! app hebben bij het nieuws vandaag wellicht de aankondiging voor een online demo-event van de game voorbij zien komen. Nintendo onthult namelijk dat ze op 9 en 10 augustus Drag x Drive: Global Jam organiseren. Deze demo is bedoeld voor spelers met een Switch 2 ėn een Nintendo Switch Online-abonnement.

Bekijk de aankondiging hier op de website van Nintendo. Daar lezen we dat op zaterdag 9 en zondag 10 augustus er tijdens drie sessies van vier uur kan worden gespeeld. Het event geeft spelers een eerste indruk van de game. Zo kunnen deelnemers genieten van een tutorial voor de bediening van de Joy-Con 2-muis en zich opwarmen met een 3×3-basketbalwedstrijd met spelers van over de hele wereld. Meer informatie over het event volgt later. Uiteraard houden we jullie op de hoogte. Mocht je het trouwens gemist hebben, wij hebben de game al tijdens een eerdere speelsessie mogen proberen. Onze ervaring lees je hier.

Lijkt het jou leuk om deel te nemen aan Drag x Drive: Global Jam? Laat het ons weten in de reacties!