[Review] BUSTAFELLOWS Season 2 – Een must-play voor fans van het eerste deel

Op 17 juli 2025 verschijnt het langverwachte vervolg op misdaadmysterie otome-game BUSTAFELLOWS. In dit tweede deel gaan de romances en avonturen van de geliefde groep misdaadoplossers van New Sieg gewoon weer door. Teuta en de mannen mogen hun borst natmaken voor nieuwe mysterieuze zaken. BUSTAFELLOWS Season 2 komt zowel digitaal als fysiek uit voor de Nintendo Switch. Het eerste deel BUSTAFELLOWS verscheen in 2021 en bleek een must-play voor otome-fans. Weet dit tweede deel net zo te overtuigen? Je leest het in deze review van BUSTAFELLOWS Season 2! Mocht je trouwens onbekend zijn met het otome-visual-novel-genre, lees dan vooral ook onze otome-special.

Teuta en de vijf mannen keren terug

Fans van de personages uit het eerste deel zullen blij zijn te horen dat zowel het vrouwelijke hoofdpersonage Teuta (de freelance journalist) als de vijf mannen terugkeren. Zo kunnen we weer volop genieten van Limbo (advocaat), Shu (huurmoordenaar), Helvetica (plastisch chirurg), Mozu (lijkschouwer) en Scarecrow (computernerd en hacker). Maar ook Teuta haar beste vriendin Luka en subpersonages Valerie, Alex en Carmen zijn weer van de partij. Oh en niet te vergeten het huisdier van de groep, kat ‘…’ (hier kom ik zo op terug). Daarnaast maken we kennis met nieuwe gezichten waarvan Juno (social media-influencer), Guero (gangsterbaas) en Watcher (bekende journalist) de belangrijkste zijn.

Vooral eerst even je geheugen opfrissen!

Net als in het eerste deel speelt het verhaal zich ook nu weer af in de fictieve stad New Sieg in Amerika. Season 2 gaat direct verder waar het zogenaamde ware einde van BUSTAFELLOWS eindigde. Belangrijk voor spelers die deel 1 jaren terug gespeeld hebben: de game geeft geen recap of terugblik naar het eerste deel. Het veronderstelt dat we allemaal een fotografisch (langetermijn)geheugen hebben en nog precies weten hoe de finale verliep en wat de belangrijke gebeurtenissen uit de routes zijn. Ik heb het eerste deel vrij recent gespeeld dus had dit alles nog redelijk goed op mijn netvlies. Maar spelers voor wie het al langer geleden is wil ik adviseren om dat nog even op te frissen voor met deel 2 te starten. Om spoilers te voorkomen laat ik op verzoek van de uitgever verder weinig los over de verhaallijnen van beide delen. Het is ook veel leuker om dit romantische misdaadmysterie zelf te ervaren. Wel wil ik benadrukken dat je dus echt eerst deel één gespeeld moet hebben voordat je met dit vervolg aan de slag gaat. Wie weet leer je in dit tweede deel dan zomaar onbekende kanten kennen van Teuta, Limbo, Shu, Helvetica, Mozu en Scarecrow.

Wat is de naam van je kat?

Bij aanvang van de game ziet je Switch meteen of er een gamesave van het eerste deel op staat. Als dat zo is speel je direct een bonus aflevering vrij, hoe leuk is dat. BUSTAFELLOWS is filmisch opgezet dus er wordt niet gesproken over hoofdstukken maar over ‘epidoses’ (afleveringen). Daarna volgt de vraag wat de naam is van jullie kat. Degene die het vorige deel hebben gespeeld weten meteen waar ik het over heb. De keuze Max, Cat, Teuta, Ana of Ginger was namelijk een bepalend keuzemoment voor de routering. Ik vond het dan ook erg leuk dat diezelfde keuze nu wordt aangegrepen voor hoe je start met dit vervolg. Maar ja, hoe zat het ook alweer: welke man hoorde ook alweer bij welke katnaam? Dus als je toch aan het opfrissen slaat, check dit dan ook nog even. De naam die je hier kiest bepaalt namelijk hoe jij het verhaal begint, ofwel wie van de vijf mannen de huidige liefdespartner (LI) is van Teuta.

Vervolgens start de proloog, wat in andere otome-games ook wel de common-route wordt genoemd. Hierin staat het overkoepelende plot centraal. Die gaat over een reeks incidenten rondom een verwoestende brand in Basoalto zeven jaar eerder. De proloog gaat automatisch over in de route van de betreffende liefdespartner. Elke route heeft een eigen specifieke verhaallijn waarin Teuta en haar vriendje de nodige conflicten en dilemma’s tegenkomen. Het gedeelde thema voor al deze routes is ‘to change or to end’. Na het doorlopen van de episodes van een LI-route start je weer van voren af aan met het kiezen van een andere katnaam. Met de nieuwe liefdespartner doorloop je weer de proloog en zijn route en dat herhaal je dus vijf keer.

Nieuw is het stroomdiagram: heel fijn!

De kenner weet dit, maar otome-games zijn visual novels. De kern van de gameplay bestaat dus uit lezen, met af en toe een keuzemoment, al dan niet met een aftellende timer. Jouw keuzes bepalen het verdere verloop van het verhaal en bij welk einde van de LI-route je uitkomt (goed of slecht). Wat in dit vervolg heel fijn is, is dat er nu een stroomdiagram beschikbaar is. Hier kun je episodes/keuzemomenten selecteren en opnieuw spelen, zodat je alles tot op de bodem kunt uitzoeken. Deel één had dit niet, daar was je toen veel meer afhankelijk van handmatige gamesaves en eventueel een online walkthrough. Het stroomdiagram werkt erg goed, dus dit is een prettige toevoeging. Nog steeds kun je de game handmatig opslaan wanneer je dat wil, waardoor het herspelen of teruggaan naar bepaalde momenten heel makkelijk is. Zoals we kennen van het eerste deel geldt ook hier dat hoe verder je in de game komt, hoe meer extra’s je vrijspeelt (afbeeldingen, extra afleveringen, archieven). De uitdaging is natuurlijk om ze allemaal te halen!

Voice-acting is wat de game zo goed maakt

BUSTAFELLOWS Season 2 ziet er ook weer prachtig uit. Het menu is weergegeven als AI Anima, de door Scarecrow ontworpen computersoftware. Dat is leuk gedaan. Maar wat het meest genieten is van deze game is de voice-acting. Die is zo goed! Het weer horen van de bekende stemmen en hun onderlinge gekibbel was voor mij echt een gevoel van thuiskomen. Ik heb zo genoten van het luisteren naar de beroemde stemmen van bijvoorbeeld Yui Kondo (Teuta), KENN (Limbo), Yoshimasa Hosoya (Shu) of Yusuke Shirai (Scarecrow). Visual novel-spelers zullen deze namen herkennen omdat ze een lijst aan andere bekende game-personages hebben ingesproken. Zo kennen we Yui Kondo van Atelier games als Atelier Ryza, Atelier Sophie en Atelier Lulua. KENN kennen we van Cupid Parasite, Phoenix Wright: Ace Attorney en Final Fantasy. Yoshimasa Hosoya dan weer van de beide Amnesia VN’s, Meiji Tokyo Renka en Metaphor: ReFantazio. Shirai Yusuke is bekend van London Detective Mysteria, Steam Prison en Period Cube. Dit is dus niets minder dan een sterrencast.

Je merkt aan alles dat deze stemacteurs met veel plezier de game hebben ingesproken. De personages komen echt tot leven waardoor je gaandeweg nog meer een band met ze opbouwt. Voor de game-flow is het fijn dat de verschillende verhaallijnen weinig overlap vertonen. Je komt in de opeenvolgende speelrondes dan ook weinig herhaling tegen. Bovendien is het tempo van de game erg prettig, waardoor ik moeite had om mijn Switch weg te leggen. Ik wilde gewoon weten hoe het verder zou gaan. Zoals gezegd unlock je in dit vervolg ook weer extra episodes wanneer je alle verhaallijnen doorlopen hebt. Zo ver ben ik nog niet gekomen, maar ik kan me goed voorstellen dat daarin net als bij het eerste deel pas bepaalde antwoorden op het overkoepelende plot duidelijk worden.

Gemiste kans dat issues uit het vorige deel niet zijn opgelost

Is dan alles goed aan dit vervolg? Nee helaas niet. Deel één had al te maken met issues in de visual novel-besturing en dat is helaas in dit deel niet opgelost. Het meest vervelende is dat bij elke overgang naar een nieuwe scene de ondertiteling niet getoond wordt. En het komt nogal eens voor dat er nog volop gesproken wordt in zo’n overgang. Je moet dan bij de nieuwe scene de tekstlog opvragen om terug te lezen wat er gezegd werd. Maar ook wanneer personages tegelijkertijd praten wordt er slechts één dialoog getoond. Ook hier heb je de tekstlog nodig om de andere teksten te kunnen lezen.

Een ander minpunt gaat over het kunnen overslaan van tekst bij het herspelen van afleveringen. Hierbij is de ‘skip/jump’-functie normaal gesproken je beste vriend. Die helpt je om met een druk op de knop naar ongelezen tekst of het volgende keuzemoment te gaan. Maar net als in deel 1 is daar ook nu geen sneltoets voor. Je moet elke keer het menu openen en scrollen naar ‘skip/jump’. Ik vind dit echt een gemiste kans omdat deze issues in vrijwel alle reviews van het eerste deel duidelijk genoemd worden. Dus ik had dan ook verwacht dat ze in dit vervolg opgelost zouden zijn. Maar dat is dus helaas niet het geval.

Verder is de prestatie op de Switch (OLED en 2) prima. De lokalisatie en vertaling zijn ook dik in orde. Ik heb zo’n 8 uur gedaan over elke speelronde (proloog en LI-route). Maar dan ben je er nog niet, want er staan dan zoals gezegd nog extra episodes voor je klaar. Dat belooft dus een totale speelduur van meer dan 40 uur aan romance en misdaadmysterie. Je krijgt met deze game dan ook zeker waar voor je geld.

Cross-over met otome-game Side Kicks! Beyond

Afrondend noem ik nog graag een leuk weetje over twee nieuwe subpersonages in een van de LI-routes. Chika en Nora, twee speciaal agenten van een CSI-bureau uit Sakrada, schieten Teuta, Luka en Scarecrow te hulp bij het bestrijden van cybercrime. Alleen zijn dit niet zomaar willekeurig verzonnen personages, maar hoofdpersonages uit Side Kicks! Beyond, een andere otome-game van uitgever eXtend. Side Kicks! Beyond verscheen afgelopen juni in Japan voor de Nintendo Switch. Het is een verbeterde port van Side Kicks!, een PlayStation Vita otome-game uit 2017. Aan deze verbeterde Switch-versie zijn nieuwe afleveringen toegevoegd, maar belangrijker, ook een crossover-aflevering met BUSTAFELLOWS. Kennelijk spelen beide games zich in dezelfde wereld af. Het is helaas nog onduidelijk of Side Kicks! Beyond ook naar het Westen gaat komen, maar ik hoop het van harte! Want hoe meer van deze misdaadmysterie otome-games hoe beter.

Een must-play voor liefhebbers van het eerste deel!

Uiteindelijk kan ik dus heel kort zijn. Ja, BUSTAFELLOWS Season 2 is ook weer een must-play, zeker voor fans van het eerste deel. Weet trouwens dat de game een PEGI-leeftijdsclassificatie van 18 heeft. Naast geweld en andere expliciete inhoud zoals sterke taal, seksueel getinte opmerkingen, of het verheerlijken van drugs of gokken, komen er ook een aantal zwaardere thema’s aan bod. Sommige routes ontwikkelen zich vrij heftig, dus daar moet je wel tegen kunnen. Als je dat geen probleem vindt en je kan een meeslepend verhaal, memorabele personages en een dosis misdaadmysterie waarderen, dan is dit zeker een game voor jou! Maar dan dus wel nadat je deel één gespeeld hebt.