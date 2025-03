Eerste update in 2025 voor Splatoon 3

Splatoon 3 spelers kunnen vanaf morgen de eerste update van 2025 verwachten. Nintendo heeft namelijk Splatoon 3 versie 9.3.0 aangekondigd. Deze is vanaf vandaag al beschikbaar in Noord-Amerika en vanaf morgen 13 maart kunnen Europese spelers de update downloaden. Dit is de eerste update sinds november 2024.

En wat zit er dan allemaal in deze update? Een volledig overzicht is te vinden op de support pagina van Nintendo. Maar het gaat om verschillende aanpassingen voor wapens, wijzigingen in Splatfest en diverse bug fixes. Ook wordt er al vooruitgekeken naar de volgende update:

‘De volgende update zal zich richten op veranderingen in de balans van de gevechten, gebaseerd op langetermijnanalyses van gevechtsgegevens.’

(Bron: Nintendo support pagina en vertaald via Google translate)

Ga jij de game morgen meteen updaten? Laat het ons weten in de reacties!