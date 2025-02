Team Wit wint opnieuw Splatoon 3’s Splatfest

Afgelopen weekend vond er een Splatfest plaats in Splatoon 3. Dit Splatfest was een herhaling van degene van twee jaar geleden. De vraag luidde: “Wat is de lekkerste chocolade? Puur, melk of wit?” Twee jaar terug won team Wit in elke categorie. Of dat deze keer weer is gebeurd, kan je hieronder lezen.

Het begon zaterdag al goed toen bekend werd gemaakt wie de opwarmfase had gewonnen. Dat was opnieuw team Wit. Daarna werd het spannend, want pas op de maandag is de rest bekendgemaakt. Helaas was het opnieuw een zegetocht voor team Wit, al heeft team Puur de winst van Pro naar zich toe weten te trekken. Dat maakt dat team Wit bij de herhaling van dit chocolade-Splatfest tot winnaar gekroond wordt!

De uitslag in cijfers

Prijsschelpen

Puur 33,53% 45p

Melk 31,47%

Wit 35,00% 90p

Stemmen

Puur 22,61%

Melk 28,51% 35p

Wit 48,88% 70p

Open

Puur 33,59% 60p

Melk 32,17%

Wit 34,24% 120p

Pro

Puur 34,85% 120p

Melk 31,80%

Wit 33,35% 60p

Driekleurengevecht

Puur 33,17% 90p

Melk 32,60%

Wit 34,23% 180p

Puntentotaal

Puur 315p

Melk 35p

Wit 520p

Voor welk team heb jij gestreden? Laat het weten in de reacties!