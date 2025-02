Gloednieuwe Big Run van Splatoon 3 start op 8 maart

Over een paar weken kunnen spelers van Splatoon 3 weer aan de slag met de volgende Big Run! Het tijdelijke evenement, waar je een paar keer per jaar aan deel kunt nemen, vindt ditmaal niet plaats in het level Waterwonderland, maar op het Koraalcampus! De Big Run gaat op zaterdag 8 maart om 1 uur ’s nachts van start en eindigt rond hetzelfde tijdstip op maandag 10 maart. Je hebt dus een klein weekendje de tijd om de speciale beloning te bemachtigen. Wil je zien welke prijs er op je staat te wachten? Bekijk dan de afbeelding uit de tweet van Nintendo Nederland onderaan dit artikel.

Voor de spelers van Splatoon 3 die nog nooit mee hebben gedaan aan een Big Run en dus niet weten wat het precies is, volgt nu een korte uitleg. Een Big Run doet veel denken aan een Salmon Run, maar dan vindt deze plaats op een gewoon level uit Grondoorlog. Op dit level zullen de zogenoemde Salmonieten het territorium van de Inklings en Octolings aanvallen, net zoals dat bij Salmon Run gebeurt! Simpel toch? Bovendien werkt een Big Run ook hetzelfde als een gewone Salmon Run aangezien je tijdens beide evenementen Salmonieten tegenhoudt en je gouden eieren verzamelt. Echter doe je dit niet voor niks, want er staat ook nog eens een leuk prijsje op je te wachten.