Nintendo kondigt Mario Kart World officieel aan voor de Switch 2

We zagen al kort de eerste beelden in de voorgaande trailer van de Nintendo Switch 2, vandaag heeft Nintendo de game officieel aangekondigd tijdens de Nintendo Direct welke in het teken staat van de Nintendo Switch 2. Tijdens de presentatie werden volop nieuwe beelden getoond waarin niet alleen nieuwe banen en items te zien waren, ook gloednieuwe mechanieken kwamen voorbij. Zo is het in dit nieuwe deel mogelijk te grinden over onder andere railings. Maar het meest opvallende van alles? Mario Kart World is geheel open wereld!

In Mario Kart World kun je allereerst vrij rondrijden in de wereld van de game. Zo kun je onder andere gezellig rondrijden met vrienden en bijvoorbeeld foto’s maken. Ook kun je via de open wereld allerlei races betreden. Het tijdstip van de dag en de weersomstandigheden hebben dit keer ook invloed op de sfeer van de game. Daarnaast kun je van de racebaan af. Mario Kart World kent nog nog steeds de vertrouwde Grand Prix mode, maar je rijdt nu naar het volgende parcours als onderdeel van de volgende competitie. Nieuw in de game is ook de Knockout Tour, welke je continu laat racen van het ene deel van de wereld naar het andere met meerdere checkpoints die eliminatie veroorzaken.

Mario Kart World zal op de releasedag van de Nintendo Switch 2 verschijnen en wordt hiermee dus één van de launchgames. Op 17 april zal er bovendien nog een speciale Nintendo Direct komen die in het teken staat van de game. Meer informatie zal dan ongetwijfeld volgen. Beelden uit de presentatie zie je hieronder.