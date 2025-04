Switch 2 introduceert Game Chat

Met de Nintendo Switch 2 wordt gamen een stuk socialer! Tijdens de Nintendo Direct van vandaag onthult de Japanse gamegigant een gloednieuwe chatfunctie: Game Chat. Dankzij de ingebouwde microfoon pikt de console je stem feilloos op, zowel gedockt als in handheldmodus. Zelfs in lawaaierige omgevingen ben je goed verstaanbaar. Had je toevallig de C-toets op de Joy-Con 2’s al ontdekt? Die gebruik je dus om het chatmenu te openen.

Wat kun je daar dan mee? Je kunt vanzelfsprekend gezellig met je vrienden chatten tijdens een (vriendschappelijk) potje Mario Kart World, maar het is ook mogelijk om elkaars gameplaybeelden te delen. Handig als je allemaal dezelfde game speelt, maar dat hoeft niet! Ook als je allemaal een andere game speelt, kun je toch met elkaar praten en met elkaar meekijken. Het is daarbij mogelijk om in plaats van je eigen scherm dat van een ander uit te vergroten, om een vriend bijvoorbeeld verder te helpen in een uitdagend stukje van zijn of haar game.

Tot slot zal Nintendo ook een aparte camera uitbrengen die je naast je Switch-dock kunt zetten. Zo ben je zelf ook in beeld als je je scherm deelt en kun je elkaar dus ook zien. Deze zal ook nog andere in-game functies hebben en jou in ondersteunde games kunnen plaatsen. Er zijn met deze functie ontzettend veel mogelijkheden om op afstand gezellig samen te gamen.