Kijk hem hier! De Nintendo Direct Nintendo Switch 2 op 2 april vanaf 15:00

Eindelijk is het zo ver. De Nintendo Direct rondom de Nintendo Switch 2 is er. De livestream staat klaar en vanaf morgen (2 april) om 15:00 is de Direct hier live te volgen. Er is op het moment van schrijven nog echt niets bekend over wat er precies getoond gaat worden. Wel kunnen we dingen verwachten als hardware capaciteiten en features, software, lanceerdatum en prijs.

Het enige wat officieel bekend is, is dat de Direct maar liefst 60 minuten zal duren. Een flink lange presentatie en ongeveer gelijk aan die van de originele Switch. Die duurde ongeveer 65 minuten.

Wil je de Direct niet alleen kijken? Join dan onze Discord Community voor de watchparty.