Nintendo kondigt twee dagen Nintendo Treehouse aan

Update: Volgens de Nintendo Today app zal de stream op 3 april vier uur lang zijn, die van 4 april is drie uur lang.

De Nintendo Switch 2 presentatie is nog niet eens geweest, maar Nintendo heeft nu al vervolgpresentaties aangekondigd. Op 3 en 4 april zullen ze om 16:00 Nederlandse tijd de bekende Nintendo Treehouse weer van stal halen. Nintendo Treehouse was vroeger een stuk bekender door het jaarlijkse verschijnen tijdens de E3 om verdiepend naar getoonde games te kijken. Nu zijn ze echter nog maar heel sporadisch in de spotlight.

Hoewel we een starttijd weten, weten we nog niet hoelang de streams zijn, ook zijn de streams nog niet online. Wanneer ze beschikbaar zijn zul je ze natuurlijk op Daily Nintendo kunnen bekijken.

Join us on April 3rd and April 4th at 7 a.m. PT each day for a Nintendo Treehouse: Live | Nintendo Switch 2 presentation featuring hands-on gameplay of #NintendoSwitch2 games! pic.twitter.com/gsi0MqyZyZ