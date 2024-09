Race op 6 september mee tijdens onze livestream

Op vrijdag 6 september gaan de remmen weer los. Glenn zal dan Mario Kart 8 Deluxe livestreamen. En jij kan meedoen! Het enige wat je ervoor hoeft te doen is vrijdag vanaf 20.00 uur tot ongeveer 21.30 uur vrij te zijn. Daarbij heb je natuurlijk de game nodig en een Nintendo Switch Online-abonnement. De code voor het DN Streamtoernooi is 2561-9189-2011. Deze kan je in Mario Kart 8 Deluxe invoeren om mee te doen.

Ook zal het tijdens de livestream mogelijk zijn om mee te praten via de voicechat op onze Discord-server. Zo voelt het net alsof je bij elkaar zit te racen en ervaar je de gezelligheid. Lid worden van onze server, kan via deze link. Mocht je geen tijd of zin hebben om mee te racen, dan kan je de livestream op ons Twitch-kanaal volgen.

Bovendien wacht er een digitale wisseltrofee op nummers één, twee en drie. Als zij lid zijn van onze server dan ontvangen ze een toffe Discord-rol met met kleurtje dat past bij hun behaalde positie.

Heb jij zin om mee te racen tijdens onze livestream? Laat het ons weten in de reacties of op onze Discord-server in het kanaal #event-kalender!