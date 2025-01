Nintendo legt zijn standpunt over emulators en piraterij uit

Nintendo heeft het niet zo op emulators. Daar hebben we het wel vaker over gehad, zo berichtte we in maart van afgelopen jaar dat de maker van Nintendo Switch emulator Yuzu na een schikking 2.4 dollar moest betalen. Ook zijn de rechten van Yuzu aan Nintendo afgestaan en mochten de ontwikkelaars er niet maar aan werken, de emulator hosten of de code verspreiden. En ook afgelopen oktober was het weer raak, nadat bekend werd dat Switch emulator Ryujinx zijn ontwikkeling zou staken. Dit na ‘contact met Nintendo’. Maar ook in 2023 hebben we er meerdere artikelen aan besteed: zo zijn de ontwikkelaars van ‘Dolphin’ streng geadviseerd hun Gamecube en Wii emulator niet op Steam uit te brengen. Dit door de advocaten van Valve, die op hun beurt weer waren benaderd door de advocaten van Nintendo, die nogal harde legale termen hadden gebruikt.

En misschien wel het meest bekend: in 2023 kwam Gary Bowser weer vrij, nadat hij 40 maanden had lopen brommen nadat hij schuldig werd bevonden aan fraude. Hij verkocht spullen van bekende hackersgroep Team Xecuter, waardoor mensen de anti-piracy maatregelen van de Switch konden omzeilen. Na die 40 maanden was hij echter nog lang niet schotvrij, en hij is momenteel bezig zijn boete van 14.5 miljoen af te betalen.

Maar waarom zijn emulators nu illegaal?

Laten we het zo zeggen, er bestaat een reden waarom de “Nintendo Ninjas’ een grap zijn op het internet. Maar waarom zijn ze er nu zo stellig op? Emulators zijn op zichzelf namelijk niet illegaal, zolang ze niet inbreuk maken op aspecten van de console waar copyright op zit. Om eerlijk te zijn is het nogal een grijs gebied, en het is dan ook dat grijze gebied waar Nintendo zich druk om maakt. Een octrooi advocaat van Nintendo heeft geprobeerd de standpunten op dit gebied uit te leggen.

Dit gebeurde op de Tokyo eSports Festa 2025. ‘Intellectual Property Managers” van Capcom, Sega, en Nintendo kwamen hier bijeen om wetten te bespreken die het intellectueel eigendomsrecht van bedrijven beschermt. Voor Nintendo was dat octrooi advocaat en ‘Assistant Manager of the Intellectual Property Division’, Koji Nishiura. In een rapport van Denfaminicogamer (via VGC ) staat bijvoorbeeld het volgende (vertaald door Automaton ):

“To begin with, are emulators illegal or not? This is a point often debated. While you can’t immediately claim that an emulator is illegal in itself, it can become illegal depending on how it’s used.”

Nishiura legt verder uit dat als een emulator een programma kopieert van de game die het emuleert, dit inbreuk op het auteursrecht kan zijn, wat ook het geval is als de emulator veiligheidsmechanismes van de originele console uitzet.

UCPA

Dit heeft grotendeels betrekking op Japan zijn “ Unfair Competition Prevention Act ,” of UCPA, welke overigens alleen handbaar is in Japan zelf. Het is voor Nintendo daarom sowieso moeilijker om in andere landen legale acties te ondernemen.

Een groot voorbeeld dat tijdens de Tokyo eSports Festa bijeenkomst werd gegeven is de Nintendo DS R4 kaart. Deze cartridge maakte het mogelijk om de veiligheidsmechanismen van de DS te omzeilen, en illegaal gedownloade versies van games op één enkele cartridge te spelen. Nadat Nintendo en 50 andere fabrikanten hierover in beroep gingen won Nintendo een uitspraak dat ontwikkelaars en verkopers van de R4 de UCPA overtreden. Hierdoor is het sindsdien effectief verboden om R4 spullen te verkopen. (eurogamer, 2009)

Verder legde Nishiura uit dat middelen die je helpen illegaal gedownloade software te vinden eveneens inbreuk kan doen op het auteursrecht. Emulatie is namelijk alleen legaal is als je zelf de officiële game hebt. Apps zoals 3DS’s zijn ‘Freeshop’ of third-party app installer ‘Tinfoil’ voor de Switch zijn dus ook zeer gevoelig voor de illegale kant van emulatie.

Daarnaast is de verspreiding van games die nog niet uit zijn of de mogelijkheid om geld te verdienen al helemaal uit den boze. In de rechtszaak tegen Yuzu gaf Nintendo namelijk aan dat The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom al een miljoen keer illegaal gedownload was. Daarnaast zorgde de Patreon pagina van Yuzu ervoor dat ze hiermee ook geld verdienden, door subsribers ‘daily updates,’ ‘early access’ en ‘special unreleased features’ te geven voor games als Tears of the Kingdom.