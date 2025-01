[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 4

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit?

Symphonia

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 23 januari 2025

Symphonia is een side-scrolling platformer die draait om de kracht van de muziek. In deze game zul je geen vijanden ontdekken, maar wel pixel-perfecte puzzels, een prachtige handgetekende stijl en een indrukkende soundtrack, gecomponeerd door de Scoring Orchestra of Paris.In Jij stapt in de schoenen van Philemon, een gemaskerde muzikant. Hij woont in de wereld van Symphonia, een wereld waarin muziek functioneert als de bron van leven en energie. Maar sinds de oprichters en hun orkest verdwenen zijn is het land langzaam in verval aan het raken. Maar wat als iemand een nieuw orkest samenstelt? Gewapend met een boog en viool ga je op pad. Hierbij zul je de boog gebruiken om de wereld te navigeren, terwijl je met je muziek eeuwenoude mechanieken in de wereld tot leven brengt. Verzamel muzikale grootheden en speel adembenemende muziek om de wereld te redden. Benieuwd naar deze game? Wij mochten al eens proberen. Lees hier waarom wij deze game een absolute aanrader vonden!

Guilty Gear -Strive- Nintendo Switch Edition

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 23 januari 2025

Guilty Gear -Strive- is het nieuwste deel van de Guilty Gear Franchise. Dit is het zevende ‘mainland’ deel uit de deze serie fighting games, wlke bekens staan om hun adembenemende 2D animaties. De game verscheen in 2021 op een aantal andere platformen, en is vanaf de 23e dus ook te spelen op de Switch. Naast de verschillende online modussen, waarin je het tegen andere spelers opneemt, is er ook een zes uur durende storyline die zich afspeelt na de reis van Sol Badguy. De game bevat daarnaast 28 personages om uit te kiezen: alle originele personages + de eerste drie season passes. Genoeg om mee los te gaan dus!

Ravenswatch

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99 – 23 januari 2025

Ravenswatch is een top-down roguelike actiegame waarin je als helden uit verhalen en legendes speelt. Denk hierbij aan Roodkapje of de Sneeuwkoningin, al hebben ze allemaal een unieke twist die hun gameplay uniek maakt. Zo leid Roodkapje aan de weerwolfziekte en heeft de sneeuwkoningin een heleboel boze krachten die ze in toon moet houden. Speel met negen vertrouwde helden, die door deze twist wel iets duisterder en gewelddadiger zijn dan je je herinnerd… maar aangezien ze hier hordes gruwelijke monsters moeten verslaan is dat misschien maar goed ook.

De game draait om ‘De Nachtmerrie’, een kwaad dat de droomwereld is binnengedrongen en alles aantast wat hij tegenkomt. Het is aan de helden om het balans te herstellen, maar daar heb je niet eeuwig tijd voor. Je hebt drie dagen en drie nachten om sterker te worden, waarna je het tegen de baas van het hoofdstuk opneemt. Met elk level dat je voltooit, verdien je het recht om een nieuw talent te kiezen en de vaardigheden van je helden te verbeteren. Combineer talenten, voorwerpen en dromen tot de krachtigste creaties. Weet jij uiteindelijk de nachtmerrie te verslaan? Gelukkig hoef je dit niet allemaal zelf te doen… de game is naast alleen ook in co-op te spelen met maximaal vier spelers. Benieuwd naar deze game? Lees hier onze hands-on en preview.

Wat verder verschijnt in de week van 20 tot en met 26 januari

20 januari – Cozy Farming 3 in 1

21 januari – The Tale of Bisun

22 januari – Ender Magnolia

22 januari – Popotinho’s Adventures

22 januari – Aquarun

22 januari – Shalnor – Silverwind Saga

23 januari – Star Wars: Episode I: Jedi Power Battles

23 januari – Gravitators

23 januari – Worlds of Aria

23 januari – Strania -The Stella Machine- EX

23 januari – Superstore

23 januari – Escape Game: The Resort Facility

23 januari – Sword of the Necromancer: Resurrection

23 januari – Drift Legends 2

23 januari – Dance of Cards

23 januari – Achilles: Legends Untold

23 januari – Dragon Takers

23 januari – EGG Console ‘Zanac’ MSX

23 januari – Escape from Nightmare: Horror Tales

23 januari – Cats Visiting Lunar new Year

23 januari – Infernitos

23 januari – Ocean Driving

23 januari – The Exit Project: Backstreets

23 januari – Save the Doge

23 januari – Osman Gazi

23 januari – Dreamless

23 januari – Monster Dynamite + Ultimate Runner

24 januari – Restaurant Tycoon: My Cooking Epire – Extended Edition

24 januari – Vermitron

24 januari – Pixel Cafe – Gold Edition

24 januari – Land of Mushrooms – Game Modes Edition

24 januari – Darts Fever – Extended Edition

24 januari – Tank VS Tank – Premium Edition

24 januari – Cycle Chasers H-5

24 januari – The Golden Eagle

24 januari – Pool Fever – Premium Edition

24 januari – The Bakery Tales

24 januari – Hunter Simulator: Wild Hunting

24 januari – Motorbikes Pro 2025

24 januari – Casual Sport Series: Tennis

24 januari – Master of Bow

24 januari – Portal Balls

24 januari – Sliding Cubes – 2048 Mania

25 januari – Car Heist Simulator – Thief Mechanic

Niets gevonden? Bekijk hier de Release Radars van afgelopen weken.