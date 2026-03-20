Nintendo lijkt een aangepaste Switch 2-console naar Europa te gaan brengen

Als we de Japanse outlet Nikkei mogen geloven dan heeft Nintendo plannen om een aangepaste Nintendo Switch 2-console in Europa op de markt te brengen. Het gaat er specifiek om dat de nieuwe variant een batterij heeft die ook te vervangen is. De reden hiervan ligt in de wet- en regelgeving in Europa. Consumenten moeten namelijk de mogelijkheid krijgen om een batterij te kunnen vervangen.

Voor nu is het aangepaste model van de Nintendo Switch 2 dus puur gericht op de Europese markt. Dat betekent natuurlijk niet dat het uitgesloten is dat we dit model ook in andere regio’s gaan zien. Ook in andere regio’s kunnen dergelijke regels in de toekomst volgen. Het is nog onduidelijk wanneer de aangepaste versie van de Switch 2 in de winkels komt te liggen. Als consument zul je er op eerste oogopslag waarschijnlijk ook weinig van merken.