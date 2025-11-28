Nintendo onthuld moeilijkheidsgraden voor Metroid Prime 4: Beyond

Nintendo heeft vandaag meer gedeeld over de verschillende moeilijkheidsgraden in Metroid Prime 4. Wanneer je met de game begint zijn alleen casual en normal beschikbaar en wanneer je de game op normal uitspeelt ontgrendel je hard mode. Op casual is de hoeveelheid HP van vijanden kleiner en ontvang jij als speler ook minder schade. Normal is de modus die de meeste spelers zullen kiezen en hierop is de game logischer wat moeilijker dan op casual. In beide standen heb je de mogelijkheid om opgelopen schade te herstellen en munitie bij te vullen bij save points.

Naast deze moeilijkheidsgraad opties heeft Nintendo meer gedeeld over bepaalde controls opties in de game. Denk hierbij aan de gevoeligheid van de control stick, vrij kunnen mikken en gyro controls. Ook kunnen spelers zelf instellen hoe hoog ze de muis gevoeligheid willen hebben en zijn er opties met betrekking tot ondertiteling.

Metroid Prime 4 komt volgende week op 4 december al uit voor de Nintendo Switch en de Switch 2. Kijk jij er al naar uit? En op welke moeilijkheidsgraad wil jij hem graag spelen? Laat het weten in de reacties!