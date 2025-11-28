[Review(s)] Picross S Capcom Classics & SNK Classics

Gisteren verschenen Picross S Capcom Classics Edition en Picross S SNK Classics & NEOGEO Edition in de eShop. Dit zijn de nieuwste telgen van Picross S en kosten per stuk € 17,99. Nu zijn wij al even aan de slag gegaan met beiden games en aangezien ze erg op elkaar lijken schrijven we maar één review.

Nu gaat Picross al een lange tijd mee, maar voor wie het niet kent, is het simpel om uit te leggen. De games bestaan uit puzzels bestaande uit grids. Deze van verschillende groottes zoals 5×5, 10×10, 15×15 en nog een aantal variaties. Aan de linkerkant en bovenkant staan cijfers en zo veel moeten er ingevuld worden. Het kan simpel één cijfer zijn, maar meestal zijn het meerdere cijfers. Stel bij een 10×10 zie je 2 4 2 staan. Dat betekent dat er in die rij of kolom twee ingekleurde moeten staan, dan minimaal één vrije dan vier ingekleurd, weer eentje ongekleurd en twee gekleurd.

Dit voorbeeld is simpel, aangezien het precies tien vakjes gebruikt, maar bij een 15×15 grid zal er meer ruimte tussen moeten zitten. Of als het 2 2 2 was bij de 10×10 was dat ook het geval. Stukje bij beetje kleur je de puzzel in om zo een pixelart van iets uit het thema tevoorschijn te krijgen. Naast gewone Picross heb je ook Mega Picross en Color Picross die net weer andere regels hebben.

Flinke hoeveelheid puzzelplezier

Beide spellen hebben een flinke hoeveelheid aan puzzels die allemaal te maken hebben met games van verschillende titels. Bij Capcom gaat het om afbeeldingen van 40 verschillende games en voor SNK & NEOGEO gaat het om 50 titels. Beide spellen hebben verschillende modussen met een aantal puzzels. Voor Picross en Mega Picross is dat 150 per modus. Clip Picross (een grote afbeelding opgedeeld in kleinere puzzels) heeft er vijf met ieder 40 puzzels (totaal dus 200), 30 bij Color Picross en vijf voor Extra. Daarnaast zijn er 30 puzzels die een Time Attack optie hebben gekregen.

Die van Extra zijn uitzonderlijk groot met 30×30 en 40×30 puzzels waardoor je extra uitdaging hebt en een fout flink wat tijd kan verspillen. Hoe dan ook zijn de meeste puzzels niet al te moeilijk, zeker als je de hulptools gebruikt zoals een roulette om een rij en kolom te laten vullen of je fouten laat repareren. Dit hoeft natuurlijk niet en voor sommige puzzels is de hulp ook zeer beperkt.

Picross blijft leuk, maar prijs is hoog

Hoewel er veel content is, blijft het natuurlijk wel de zoveelste Picross game. Nu is dat zeker niet erg, maar het zijn ook meteen enkele van de duurste opties. Eerlijk gezegd vind ik ze net een tikje aan de dure kant. Ondanks de hoge hoeveelheid aan puzzels en kleine vernieuwingen zoals de nieuwe Time Attack modus en de mogelijkheid om de game met een muis te besturen zijn net niet genoeg om te zeggen dat je deze direct moet halen. Ze zijn goed, het thema is leuk, maar zeker niet bijzonder.