Puzzel met letters in Lok Digital voor Nintendo Switch

Draknek kondigt aan dat hun puzzelgame Lok Digital binnenkort voor Nintendo Switch verschijnt. Bijna exact een jaar nadat de game voor pc verscheen, wordt nu de overstap naar Nintendo gemaakt. De game, ontwikkeld door Letibus Design en Icedrop Games, is vanaf 9 december verkrijgbaar in de Nintendo eShop.

In Lok Digital moet je woorden maken die vervolgens de wereld helpen vormen. Klinkt dat abstract en helpt de trailer onder aan dit artikel ook niet bepaald? We vertellen je er wat meer over. Naarmate je meer speelt, leer je steeds meer spelregels en ook steeds meer woorden uit het magische LOK-taaltje. Elk woord heeft zijn eigen unieke eigenschappen die je helpen om puzzels op te lossen. De rode draad is dat de woorden alleen op zwarte tegels kunnen ‘leven’. Bijvoorbeeld: als aangrenzende tegels het woord LOK spellen, mag je deze inkleuren, inclusief nog een extra tegel naar keuze. Je speelt meer dan 150 puzzels, verdeeld over 15 werelden die elk een andere mechanic centraal zetten. En met de Daily Puzzle Mode nodigt Lok Digital je elke dag uit voor een nieuwe, procedureel-gegenereerde hersenkraker, waarbij je zo hoog mogelijk in het spelersklassement probeert te komen.

LOK Digital is niet de eerste de beste puzzelgame – sinds de release vorig jaar heeft de titel flink wat awards-nominaties gekregen. Puzzelmakers extraordinaire Draknek & Friends weten wel wat ze doen. De puzzelfanatici onder onze lezers zijn misschien wel bekend met het puzzelboek LOK, waarop – je raadt het al – deze game is gebaseerd. In dat geval zul je precies weten wat er van je verwacht wordt en hoe je deze puzzels moet oplossen. Voor de rest belooft LOK Digital om de manier waarop je puzzels oplost volledig op zijn kop te zetten. Ben jij bolleboos genoeg om deze hersenkrakers op te lossen?