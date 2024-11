Point-and-click-avontuur Loco Motive verschijnt 21 november 2024 voor de Nintendo Switch

We hebben er even op moeten wachten na onze aankondiging van het knotsgekke moordmysterie Loco Motive. Maar studio Robust Games en uitgever Chucklefish hebben de releasedatum voor dit point-and-click-avontuur zojuist bekendgemaakt. Op 21 november 2024 verschijnt de game voor de Nintendo Switch. De game zal vanaf dan te koop zijn in de Nintendo eShop voor €17,99. Uitgever Chucklefish meldt dat de game in de releaseweek van 21 – 27 november 2024 te koop zal zijn met een korting van 10%. Of dit voor de Nintendo Switch geldt, is onduidelijk. Houd dus de eShop in de gaten en wie weet scoor je hem tegen een mooie prijs.

In Loco Motive bevind je je aan boord van een luxe stoomtrein, de Reuss Express. Na een onverwachte moord op de excentrieke erfgename Lady Unterwald speel je als een van drie personages: advocaat Arthur Ackerman, detective Herman Merman of spion Diana Osterhagen. Het doel van het spel is om je eigen onschuld te bewijzen en het moordmysterie te ontrafelen. De nodige plotwendingen en hilarische momenten beloven een avontuurlijke ontdekkingstocht. En mocht je vast komen te zitten, dan bel je de Dirk Chistelton Hotline voor een duwtje in de goede richting.

Benieuwd naar hoe de game eruitziet? Bekijk dan de trailer hieronder.

Ga jij de uitdaging aan om dit moordmysterie op te lossen? Laat het ons weten in de reacties!