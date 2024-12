Nintendo promoot de Nintendo Music-app

Het is alweer even geleden sinds de release van Nintendo Music. De app voor alle muziek van Nintendo. Tenminste, dat moet het hopelijk gaan worden.

Nog verre van compleet

Hoewel we al flink wat games tot onze beschikking hebben, mist er nog heel veel. Nintendo kiest er voorlopig voor om alles stapsgewijs aan de app toe te voegen. Vrijwel iedere console is al vertegenwoordigt, behalve de Nintendo WiiU en Nintendo 3DS. Van alle andere systemen is al redelijk wat muziek te vinden. Vanuit de Nintendo Switch kunnen we bijvoorbeeld al genieten van muziek uit Mario Kart 8 Deluxe of Super Mario Bros. Wonder.

Nintendo heeft vandaag een video geplaatst op hun YouTubekanaal om de app verder te promoten. Recent is namelijk de iconische muziek uit F-Zero X toegevoegd met nummers als Big Blue. Daarnaast kun je ook weer genieten van de muziek uit Dr. Kawashima’s Brain Training op de Nintendo DS.

Hopelijk wordt de immens grote bibliotheek aan klassiekers gauw verder aangevuld. Op dit moment is de officiële muziek alleen beschikbaar op de Nintendo Music-app. Alleen leden van Nintendo Switch Online kunnen gebruik maken van de app.