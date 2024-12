[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 51

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Love Too Easily

Prijs in de Nintendo eShop: €21,99 – 16 december 2024

Love Too Easily is een mystery romantic comedy interactive movie, waarin jij hoofdpersonage Yeonwoo helpt keuzes te maken. Ze wordt op een dag wakker met nogal een kater en flarden van de fantastische avond daarvoor… waarin ze iemand gezoend heeft. Maar wie? Er zijn drie ‘verdachten’, en het is aan jou om helpen uit te zoeken aan wie je nou die ene kus gegeven heeft. Waar ga je heen, met wie ga je praten en wat voor antwoorden geef je op zoek naar de waarheid? Naast keuzes maken bevat de game verschillende mini-games en QTE’s die allemaal invloed hebben op het einde. Verzamel hints, bedenk hoe relevant ze zijn en vind de waarheid! Met meer dan 11 eindes en zelfs een aantal verborgen eindes valt er in ieder geval genoeg te puzzelen.

Leif’s Adventure: Netherworld Hero

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 19 december 2024

Leif’s Adventure: Netherworld Hero is een verhaal gedreven 2D-actieavontuur over vriendschap en teamwork. Je kan de game alleen of samen met een vriend spelen. Wanneer Leif’s dorp wordt aangevallen en zijn oudere broer wordt meegenomen naar een andere wereld, probeert Leif hem te redden. Hierdoor belandt Leif in een andere wereld, Netherworld. Daar redt hij een klein spook die hem vervolgens tijdens zijn avontuur te hulp zal schieten. Het is aan jou om Leif en zijn maatje Ghost door het avontuurlijke Netherworld te leiden terug naar huis. Dompel jezelf onder in een open wereld met uitdagende puzzels en spannende gevechten. Benut de krachten van zowel Leif als Ghost en word de held van Netherworld. Wij mochten de game al eens proberen; wat we daarvan vonden kun je hier lezen.

Wat verder verschijnt in de week van 16 tot en met 22 december

16 december – Hidden Shy Cats and Dogs Bundle

19 december – The Escape Room Chronicles ep3: The Southern Resort

19 december – Winter Games Collection

19 december – Anime’s Dance-Off – Around the World

19 december – Kaimyou Maker

19 december – Brothers in Hell

19 december – EGGCONSOLE ‘Aqau Polis SOS; MSX

19 december – Super Spy Raccoon

20 december – Save Christmas with Santa

20 december – Cop Officers: Police Simulator of NYPD Cizy

21 december – Car Cops

21 december – Block Jam

21 december – Floar Survival Simulator – Ocean Survivor

21 december – CatCat

