Nintendo Switch Online voegt 7 NES-games toe, Golf is na 7 jaar terug

Maar liefst zeven titels zijn vandaag verschenen voor de NES-app van Nintendo Switch Online. Met een terugkeer voor Golf.

Heb jij Nintendo Switch Online? Dan kun je vandaag aan de slag met zeven klassieke titels. Deze titels zijn flink gevarieerd en bevatten games van Nintendo en van Rare. Met de toevoeging van deze zeven games komt het totaal op 109 games voor de NES die beschikbaar zijn om te spelen met Nintendo Switch Online.

De opvallendste game is waarschijnlijk Golf. Deze game zat oorspronkelijk verstopt in de code voor de Switch in het eerste jaar. Na de update in december 2017 verdween die echter. Officieel heeft Nintendo nooit onthuld waarom dat gedaan is, maar waarschijnlijk was het een traditionele good luck charm om Satoru Iwata te eren. De oud-president van Nintendo overleed in 2015 en was erg gerespecteerd in de gehele industrie. Golf voor de NES was oorspronkelijk volledig door hem geprogrammeerd.