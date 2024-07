[Special] Golf: een verloren eerbetoon aan een legende

Een eenvoudige game met een buitengewoon verhaal.

Van de zeven NES-titels die vandaag zijn toegevoegd aan Nintendo Switch Online, heeft er geen een zo’n mooi verhaal als Golf. Op het eerste gezicht is het gewoon een retro-golfgame, niets bijzonders. Wel bijzonder is de man, de legende, die deze game tot leven heeft gebracht: Satoru Iwata. Nóg bijzonderder is dat Golf een tijdje verborgen zat in de code van de Nintendo Switch.

We nemen je even mee terug in de tijd. Niet naar 1984, het jaar waarin de game uitkwam, maar naar 2017. Dit is natuurlijk het jaar waarin de Nintendo Switch op de markt kwam en een nieuw tijdperk inluidde voor het Japanse gamebedrijf. Deze revolutionaire gameconsole ging als warme broodjes over de toonbank, en al snel stuitten hackers op een verborgen juweeltje in de code van de Switch: flog – een NES-emulator met een heel specifiek doel. De oplettende lezer zal meteen opvallen dat ‘flog’ gewoon ‘golf’ achterstevoren is. En inderdaad gaat het om de game die in dit artikel centraal staat: Golf leefde voort, weggestopt in de diepste krochten van de ontelbare regels computercode.

Een verborgen eerbetoon

Maar waarom? Nintendo heeft nooit een officieel statement gemaakt over deze easter egg, maar laat het maar aan het internet over om met theorieën te komen. Al snel ontstond de consensus dat het om een eerbetoon aan Satoru Iwata ging, de oud-president van Nintendo die in 2015 helaas het leven liet. Vanwaar deze conclusie? Op de eerste plaats is Iwata degene die Golf volledig heeft geprogrammeerd, maar wat echt de doorslag gaf, was de manier waarop je de NES-game aan de praat kreeg op je gloednieuwe Switch-console. Dat lag namelijk niet bepaald voor de hand…

Wie Golf wilde spelen op zijn of haar Switch, moest aan twee voorwaarden voldoen. Ten eerste was de game alleen speelbaar op 11 juli – de sterfdag van Iwata. Ten tweede moesten spelers het bekende Nintendo Direct-gebaar van Iwata uitvoeren met de Joy-Cons en hun armen uitstrekken. Dat klinkt simpel, toch? De specifieke datum is immers te omzeilen door deze aan te passen in de instellingen. Helaas, die vlieger ging niet op. Zodra een Switch is verbonden met het internet, wordt de tijd automatisch gesynchroniseerd. Wilde je de game vaker dan één dag per jaar spelen, ontstond dus voorwaarde drie: je moest een Switch hebben die nog nooit online was geweest. Als je dit allemaal deed, werd er een soundbite van Iwata afgespeeld en werd Golf opgestart. Alles wat je dan nog hoefde te doen, was spelen.

Een verloren omamori

Toen dit nieuws in september 2017 uitkwam, was menig gamer van plan om het in juli 2018 uit te proberen. Zo ver kwam het helaas nooit, want in december 2017 werd er een update uitgerold die Golf uit de code verwijderde. Hoewel Nintendo nooit officieel commentaar hierover heeft gegeven, gaat er een algemeen geaccepteerde theorie rond die aansluit op het idee dat het om een eerbetoon ging. Golf was een omamori – een good luck charm. Het idee achter een omamori is dat je hem altijd bij je draagt, maar nooit opent. Open je hem toch, dan brengt hij geen geluk meer. De NES-game was een good luck charm die Iwata achterliet voor de gamewereld. Het was niet de bedoeling dat mensen het massaal gingen spelen. Bovendien draag je een omamori traditioneel één jaar bij je, en de beslissende update werd aan het einde van het jaar uitgerold. Toeval? Misschien. Maar misschien ook niet.

Er gaat dus meer schuil achter Golf dat alleen een retro-sportspelletje. De game is dan wel niet meer via een ingebouwde emulator te spelen, maar desondanks maakt het verhaal erachter de game extra bijzonder. Vanaf vandaag is Golf dus weer te spelen via Nintendo Switch Online. Misschien is dat niet hetzelfde, maar het maakt de NES-game niet minder speciaal. Wanneer wij Golf opstarten, doen we dat met Satoru Iwata in onze gedachten.