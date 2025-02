Cat Quest 3 krijgt update: Mew Game

Heb je een excuus nodig om weer eens in Cat Quest 3 te duiken? De game heeft een update gekregen die een nieuwe gamemodus introduceert: Mew Game. Niet te verwarren met New Game+, die al bestond. Mew Game voegt een flinke dosis uitdaging toe met diverse modifiers (of Meowdifiers, zoals de game ze noemt) die de gameplay aanzienlijk moeilijker maken. Je vindt de volledige lijst hieronder, met kattenwoordgrappen en al:

Nine Lives – Je krijg maar negen kansen. Lukt het je niet? Dan wordt je save file verwijderd. Een kat-astrofe!



Ruffer Enemies – De Purribean barst van de extra sterke vijanden.



Naked Paws – Het is poot tegen poot. Je mag geen wapens of armour gebruiken. Trinkets zijn wel toegestaan.



Purre Magic – Je kunt alleen spreuken gebruiken. Daar staat tegenover dat je mana snel terugkomt, dus je kunt de ene spell na de andere afvuren.



No Leveling – Je blijft je hele playthrough level 1.



Fast Furwards – Alles beweegt twee keer zo snel. Niet alleen de wereld om je heen, maar jijzelf gelukkig ook. Tijd om die ninjareflexen te testen.



No Upgrades – Je kunt niets upgraden. Dat geldt ook voor spreuken.



Furriendly Ship – Je schip doet maar 1 damage.

Lukt het je om Mew Game uit te spelen met één of meer van deze modifiers? Dan krijg je naast opscheprechten ook nieuwe equipment. Bekijk hieronder de trailer van Qat Quest 3’s pittige nieuwe modus:

En het mooiste: Mew Game is vanaf vandaag te spelen! Ken je de game nog niet en wil je eerst even een voorproefje van Cat Quest 3? Lees dan zeker even onze review.