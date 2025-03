Nintendo Store in San Francisco opent 15 mei haar deuren

In New York kun je al jaren de Nintendo Store bezoeken. Daar zijn onder andere leuke spullen, kledingstukken, maar natuurlijk ook games en consoles te koop. Vorig jaar mei kondigde het bedrijf aan dat het ook een winkel gaat openen in San Francisco, maar wanneer was nog de vraag. Gelukkig hebben we vandaag eindelijk antwoord gekregen op die vraag: de tweede Nintendo Store van de Verenigde Staten opent donderdag 15 mei haar deuren.

Verder houdt Nintendo de lippen op elkaar als het gaat om verdere details. We weten namelijk nog niet precies hoe je als fan bij de grote opening aanwezig kan zijn. Je moet daarvoor gereserveerd hebben, maar hoe je dat precies kunt doen wordt later pas bekendgemaakt. Mocht je na de opening van 15 mei langs willen gaan, dan ben je welkom op het volgende adres: 331 Powell St, San Francisco, CA 94102.

Ben jij een keer in de Nintendo-winkel van New York geweest? Laat ons dan vooral in de reacties weten wat jij daarvan vond!