On Your Tail is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch

Tijdens de Indie World Showcase van november 2023 maakte we voor het eerst kennis met On Your Tail. De exacte releasedatum was toen nog onbekend, maar het spel had ergens in 2024 moeten verschijnen. Helaas kregen we eind dat jaar te horen dat de game toch begin 2025 zou verschijnen. Goede speurneuzen onder ons zien het misschien al aankomen, maar het wachten is eindelijk voorbij: On Your Tail is namelijk vanaf nu te spelen op Nintendo’s hybride console. Deze titel gaat voor een bedrag van €29,99 over de digitale toonbank, al kun je voor 10 euro meer ook de Deluxe Bundle aanschaffen om toegang te krijgen tot de volledige soundtrack en een artbook.

On Your Tail is een verhaalgedreven levenssim, waarin je de avonturen van Diana volgt. Het spel speelt zich af in Borgo Marina, waar je een zomervakantie gaat vieren om niet snel te vergeten. Aangezien het hoofdpersonage nogal nieuwsgierig is, zal ze deze vakantie niet alleen maar op een strandbedje liggen. Wel gaat ze de omgeving verkennen, excentrieke bewoners leren kennen en mysteries van het kustplaatsje tot op de bodem uitzoeken.

Klinkt dit als dé vakantie voor jou? Bekijk dan onderstaande releasetrailer, of ren naar jouw Switch om via de Nintendo eShop de gratis demoversie te downloaden!