Spiritfall krijgt launchtrailer

Wellicht was het je al opgevallen in onze release radar, de game Spirit Fall is nu verkrijgbaar voor Nintendo’s hybride console. De game kost net geen 20 euro en is nu digitaal verkrijgbaar in de Nintendo Switch eShop. Om de release te vieren is een bijbehorende launchtrailer online gezet, welke je hieronder kunt bewonderen.

Spiritfall is een snelle action roguelike met gevechten die geïnspireerd zijn door Platform Fighters. In deze game slash, smash, launch, en wall-splat je meerdere vijanden terwijl je telkens nieuwe krachten gebruikt. Het spel neemt je mee op reis door gevaarlijke landen, waarbij je probeert zoveel mogelijk combo’s te genereren om zoveel mogelijk vijanden te verslaan. De heilige geesten van dit land helpen je daarbij, door je zegeningen te geven welke je krachten in gevechten sterk beïnvloeden. Spirit Fall geeft je de beschikking over verschillende krachten om je doel te behalen, waarbij je keuze hebt uit meer dan 150 zegeningen om uit te kiezen.