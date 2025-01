Nintendo Switch Oline Playtest build gelekt

Vorig jaar kwam Nintendo met een geheimzinnige Nintendo Switch Online Playtest. Voor deze playtest konden 10.000 gamers met accounts uit verschillende landen aan de slag met een gloednieuwe feature van Nintendo Switch Online. Nintendo wilde absoluut niet dat er veel over naar buiten zou komen, maar het tegenovergestelde gebeurde. Al snel dook informatie op over de playtest en deelnemers bleken ook hun mond erover niet te kunnen houden. Nu is het lekken ervan naar een nieuw level gestegen, de build ervan is namelijk op internet opgedoken, inclusief de soundtrack die erbij hoort.

De soundtrack is 1,9 GB groot en de build zelf is 1,84 GB. De build werkt overigens niet met emulators, maar het is natuurlijk wel de verwachten dat dataminers het een en ander gaan uitproberen. Nintendo en leaks, het blijft voor Nintendo een lastig iets. Ongetwijfeld komt er binnenkort meer naar buiten rondom de playtest.