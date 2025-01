Visual novel Virtual Girl @ World’s End komt in juni naar de Nintendo Switch

Visual novel Virtual Girl @ World’s End komt in juni naar de...

Uitgever Bushiroad Games en ontwikkelaar HEADLOCK hebben een nieuwe visual novel aangekondigd: Virtual Girl @ World’s End. De game verschijnt op 12 juni 2025 in Japan voor de Nintendo Switch. Naast Japans en Chinees ondersteunt het ook de Engelse taal. Dus ook visual novel liefhebbers in het Westen kunnen deze game spelen.

De game speelt zich af in Tokyo 2055. Het is een tijd van wanhoop en duisternis. Gelukkig zijn er meisjes die vrolijke live streams organiseren. Het verhaal begint met een nieuwe stream. De meisjes zijn er klaar voor, gekleed in nieuwe outfits en mooie kapsels. Maar tijdens de stream veranderen hun ogen en worden ze donker en duister. Er is echter een meisje dat wakker wordt: “HELLO WORLD! I’m Ai from Vstar!”. En Ai begint te zingen. Ondanks alle duisternis blijft ze zingen totdat de wereld eindigt.

Bekijk dan de aankondigingstrailer hieronder.